Babacar Bâ sur l’absence de Sonko au tribunal: « il faut avoir un comportement exemplaire »

Ousmane Sonko n’a pas assisté au procès Sweet Beauté appelé ce mardi pour la première fois devant la Chambre criminelle du tribunal de Dakar. Principal accusé dans cette affaire qui l’oppose à la masseuse Adji Sarr, le maire de Ziguinchor a décidé de ne plus répondre à la justice tant que ses droits ne sont pas respectés. Le Forum du justiciable fustige cette décision de Sonko. Selon Babacar Bâ, un citoyen doit aller répondre si la justice le convoque. Surtout, dit-il, quand il s’agit de quelqu’un qui aspire à diriger le pays.



« Nous sommes dans un Etat de droit. Et dans un Etat de droit, il est inadmissible qu’un justiciable refuse de déférer à la convocation de la justice », a déclaré le Forum du justiciable.



Pour Babacar Bâ, refuser de répondre à la justice, c'est « une infraction » et c'est très dangereuse pour la stabilité juridique. « C’est un précédant très, très dangereux pour la stabilité juridique de ce pays. Je pense qu’un citoyen, si la justice le convoque, il doit déférer à la convocation », a-t-il avancé sur la Rfm.



M. Bâ de lancer un appel aux personnes qui défient la justice prétendant que leurs droits sont bafoués. « Quand on prétend diriger le pays, il faut avoir un comportement exemplaire. Il faut arrêter de défier la justice. Il faut arrêter de jeter le discrédit sur la justice », a-t-il tonné.



Babacar Bâ dit ne pas comprendre comment un citoyen dans un Etat de droit refuse de déférer à une convocation de justice. « (…) Je pense que Ousmane Sonko devrait aller répondre à la justice. Cela va lui permettre de se défendre. Je suis contre la désobéissance civile parce que c’est une forme d’anarchie à l’ordre public. C’est une infraction », a-t-il fait savoir.



Le Forum du justiciable qui lutte pour le respect des droits des personnes, demande à ce que les droits de Ousmane Sonko « soient respectés ».