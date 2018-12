Babacar Gaye assimile la déclaration de la ministre des Mines aux « délires d’une fofolle »

Le porte-parole du Parti démocratique sénégalais, Babacar Gaye n’a pas mis du temps à recadrer la ministre des Mines et de la Géologie qui soutenait que si Abdoulaye Wade avait écouté les géologues, des pêcheurs n’allaient pas perdre la vie au niveau de la brèche de Saint-Louis, devenue une embouchure.



Sur sa page facebook, le porte-parole du PDS assimile ses déclarations de Sophie Gladima Siby, aux délires d’une fofolle, alors qu’elle était répondait aux députés de l’opposition qui l’ont interpellé sur la question à l’Assemblée nationale.



« Voila comment une femme égarée, repêchée par Macky Sall des abysses d’un oubli certain, tente de justifier l’incompétence d’un régime qui peine à trouver des solutions à la dégradation de l’environnement et aux risques de la disparation de la ville de Saint-Louis, en faisant porter à Me Wade la responsabilité de leurs errements », a dit M. Gaye.



Me Wade s’était adossé à de sérieuses études d’éminents spécialistes, pour endiguer les inondations qui frappaient la ville de Saint-Louis, a ajouté Babacar Gaye, qui a invité la ministre « à lire les études des professeurs Paul Durand, Brice Anselme et Yves-François Thomas, publiées en 2009 ».