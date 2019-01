Babacar Thioye Ba-Affaire Khalifa Sall : «En aucun cas la Cour Suprême ne peut… »

Le régime en place n’a pas les moyens d’empêcher à Khalifa Sall d’être candidat à l’élection présidentielle du 24 février prochain. En effet, de l’avis de Babacar Thioye Ba, par ailleurs directeur de cabinet de l’ancien maire de Dakar, la Cour suprême qui doit statuer sur l’affaire après les pourvois introduit par son mentor, n’aura pas le temps de vider l’affaire ce 3 janvier.



«Khalifa Sall et ses avocats ont introduit 13 pourvois devant la Cour Suprême, et cette cour n’en a examiné et traité que 7. Il en reste 6 qu’il va falloir obligatoirement pour ne pas dire nécessairement, traiter pour pouvoir vider totalement l’affaire dite de la Caisse d’avance de la Ville de Dakar», a-t-il déclaré.



Dans ces conditions, M. Thioye ne voit pas quel subterfuge la cour pourrait user afin de rendre son verdict dès aujourd’hui. «L’affaire n’est pas en état. Non seulement ils n’ont pas le temps matériel, mais nous ce qui nous préoccupe, c’est le respect des dispositions qui régissent la Cour Suprême. Elle ne peut pas statuer sur une affaire qui n’est pas en état. Donc cette affaire ne pas être achevée ni être clôturée à la date du 3 janvier comme le prétendent certains.