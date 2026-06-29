Baccalauréat 2026 : le Président Bassirou Diomaye Faye adresse un message d'encouragement aux candidats

À la veille du démarrage des épreuves du Baccalauréat 2026, prévu ce mardi 30 juin, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message d'encouragement aux candidats appelés à affronter cet examen.



Dans une publication sur sa page Facebook, le chef de l'État a eu une pensée pour les élèves, leurs familles et les enseignants qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours scolaire.



« Demain, des milliers de nos enfants entreront dans les salles d'examen pour les candidats du Baccalauréat. Derrière chaque candidat, il y a des nuits de révision, une famille qui retient son souffle, un professeur qui a tout donné. Je pense à eux ce soir », a écrit le président de la République.



Le chef de l'État a formulé des prières pour la réussite des candidats. « Que Dieu guide leur main et récompense leur peine. Bonne chance à toutes et à tous », a-t-il ajouté.



Cette année, 180 797 candidats sont inscrits à l'examen du Baccalauréat. Ils seront répartis dans 543 jurys et composeront dans 404 centres d'examen et centres secondaires à travers le Sénégal.



Les statistiques font également ressortir une forte représentation des filles, qui constituent 66 % de l'effectif total des candidats, confirmant la progression de la participation féminine à cet examen national.