Baccalauréat : 62 candidats reçus d’office au lycée Fadel Kane de Matam

Soixante-deux candidats ont été reçus au premier tour du baccalauréat 2024 sur les 268 inscrits au jury 1068 du lycée Fadel Kane de Matam, a constaté l’APS.



Selon les résultats proclamés lundi, 62 candidats ont été déclarés admis au premier tour du baccalauréat sur un total de 268 inscrits.



En série S1, les trois candidats en lice ont tous été reçus au premier tour, dont deux mentions.

Quatre des six candidats inscrits en S2 ont été reçus au premier tour pour une seule mention. Un candidat est autorisé à se présenter au deuxième tour.



Sur les 60 candidats en L’1, 15 ont réussi à passer au premier tour, dont trois avec des mentions. 36 devront passer le second tour.



En L2, sur les 199 inscrits, 40 ont validé leur premier diplôme universitaire. Six d’entre eux ont eu la mention et 88 autorisés à se présenter au deuxième tour.



Le jury logé au lycée de Matam a enregistré un total de 12 mentions.