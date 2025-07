Baccalauréat technique 2025 : le taux de réussite chute à 69 % contre 75 % en 2024

Les résultats définitifs du baccalauréat technique 2025 sont désormais connus. Le taux global de réussite s’établit à 69,37 %, marquant un recul par rapport à l’année précédente où il avoisinait les 75 %.



« Pour un effectif de 3446 candidats inscrits, nous avions 3366 présents et un résultat au premier tour de 1302 admis d'offices dont 356 mentions soit un taux de réussite de 38,57 % », a déclaré sur la RFM, Mame Diarra Diop, directrice générale de la Formation professionnelle et technique (DGFPT).



« Nous avions aussi 1196 candidats autorisés à passer les épreuves du second groupe soit un taux de 35,43 %. À l'issue de ce deuxième tour, nous avons noté 1040 admis dont 618 filles et 422 garçons », a-t-elle ajouté.



Pour le total des admis, premier tour et deuxième tour, poursuit-elle, « nous sommes à 2342 donc si on le rapporte au 3346 on se retrouve avec un taux de réussite global de 69,37 % ».



Elle note une baisse des résultats par rapport à 2024. « Ce pourcentage, quand même, est plus faible par rapport à l'année dernière donc on note une baisse parce que l'année dernière, on était aux environs de 75 % », a précisé Mame Diarra Diop.