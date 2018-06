Bachar Al Assad pourrait rencontrer Kim Jong-un très prochainement

Bachar Al Assad pourrait bientôt être le premier chef d’État à rencontrer Kim Jong-un à Pyongyang, capitale de la Corée du Nord. Le président syrien aurait exprimé son intention de visiter le pays lors d’une rencontre, le 30 mai, avec Mun Jong-nam, l’ambassadeur de Corée du Nord à Damas, rapporte la MAP.



“Je vais visiter la République populaire démocratique de Corée et rencontrer son excellence Kim Jong-un”, aurait annoncé Al Assad selon l’agence de presse nord-coréenne (KCNA).



“Le monde salue les événements remarquables survenus récemment sur la péninsule coréenne grâce à l’envergure politique et au sage leadership de Kim Jong-un”, aurait déclaré le président syrien en ajoutant que le dirigeant nord-coréen “parviendra à la victoire finale et réalisera la réunification de la Corée.“



Les relations diplomatiques entre les deux pays ont commencé en 1966 lorsque la Corée du Nord a ouvert son ambassade à Damas. La Syrie quant à elle a ouvert une mission à Pyongyang en 1969, rappelle la MAP.



En 1973, pendant la guerre du Kippour, Pyongyang avait envoyé 530 soldats en Syrie, établissant ainsi une étroite coopération militaire entre les deux pays.