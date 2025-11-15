Badara Gadiaga transféré dans une nouvelle cellule à Rebeuss

Le chroniqueur de l’émission Jakaarlo sur la TFM, Badara Gadiaga, a été transféré de la chambre 18 à la chambre 42 de la prison de Rebeuss, rapporte le journal Les Échos. Selon la même source, cette cellule a auparavant hébergé plusieurs personnalités connues, parmi lesquelles Lat Diop, l’ancien commissaire Cheikhna Keïta et Moustapha Diakhaté.
Le transfert, effectué lundi, s’accompagne d’un changement dans les conditions de visite. Les Échos précise que « les proches du chroniqueur devront désormais prendre rendez-vous les jeudis pour pouvoir lui rendre visite. »
