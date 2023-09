Bagarre mortelle à Notaire: l'enfant de 10 ans est décédé après avoir reçu un violent coup de bâton à la tête

Une triste affaire de bagarre à Notaire, quartier de la commune de Guédiawaye, a abouti à la mort d'un enfant de 10 ans. Selon les conclusions de l'enquête, le garçon est décédé des suites « d'une hémorragie interne », quelques jours après avoir reçu un violent coup de bâton à la tête.



L'incident s'est produit la veille du Magal de Touba, le 4 septembre dernier. La victime âgée de 10 ans, avait quitté la maison de son père à Rufisque pour passer quelques jours de vacances chez sa grand-mère. Le journal L'Observateur rapporte que le garçon s'était rapidement retrouvé avec ses camarades de jeu, dont le fils de la famille Ndao, âgé de 11 ans.



Une altercation a éclaté entre les deux enfants, au cours de laquelle le plus âgé a porté un violent coup de bâton à la tête à son protagoniste, puis s'est assis sur lui en serrant sa gorge. Alertés par les cris, des voisins sont intervenus pour les séparer.



Contrairement à la version initiale, il a été révélé que le décès le jeune garçon n'était pas dû à une strangulation. Le garçon a été ramené chez lui à Rufisque alors qu'il se plaignait de maux de tête. Malheureusement, il est décédé le mardi 19 septembre chez son père, et ses funérailles ont eu lieu le dimanche suivant.



Les premiers éléments de l'enquête laissent entendre que la famille du garçon décédé aurait tenté d'étouffer l'affaire. Une enquête plus approfondie est en cours pour faire toute la lumière sur cet incident tragique.