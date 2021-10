Bahreïn demande à l'ambassadeur du Liban de quitter le pays dans les 48 heures

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué qu'il avait « demandé à l'ambassadeur du Liban au Royaume de Bahreïn de quitter les terres du Royaume dans les prochaines 48 heures, dans le contexte d'une série de déclarations et de positions inacceptables et offensantes émises récemment par des responsables libanais ».



Des mesures similaires avaient été prises par l'Arabie saoudite plus tôt dans la journée. En cause : les déclarations d'un ministre libanais, George Kordahi, selon qui dans la guerre au Yémen, les rebelles houthis soutenus par l'Iran « se défendent face à une agression extérieure » de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Bahreïn précise que sa décision « ne concerne pas les frères libanais résidant » sur son territoire.