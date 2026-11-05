« Baisse de 555 milliards FCFA » d'investissements : « est-ce que ce gouvernement est en train de renoncer au développement du Sénégal ? », Aissata Tall Sall

Aïssata Tall Sall a condamné la nouvelle structure des finances publiques lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 5 novembre 2026. Aïssata Tall Sall a révélé un « recul de 555 milliards FCFA sur les fonds alloués aux chantiers collectifs dans le texte budgétaire rectificatif », en parallèle avec une hausse de « 535 milliards FCFA » dédiée aux dépenses courantes de l'administration.



Aïssata Tall Sall a souligné la menace planant sur les programmes de construction routière, les structures d'enseignement, les centres de santé et les ouvrages hydrauliques. « Est-ce que ce gouvernement est en train de renoncer au développement du Sénégal ? », a-t-elle questionné devant les journalistes.



Aïssata Tall Sall a rappelé les retombées sociales et humaines directes de ces arbitrages sur le quotidien des populations. « Derrière ces chiffres, il y a des entreprises en difficulté qui souffrent. Derrière ces chiffres, il y a des familles qui sont dans le besoin et qui attendent », a-t-elle déclaré lors de cette même rencontre.



Aïssata Tall Sall a mis en lumière le désarroi des jeunes en quête d'emploi, le calvaire des populations rurales privées de forages et de salles de classe adaptées, ainsi que le quotidien éprouvant des ménages confrontés aux défaillances de l'accès à l'électricité. Aïssata Tall Sall a affirmé que « le débat budgétaire à l'Assemblée nationale ne doit sous aucun prétexte se réduire à une simple joute politique, dans la mesure où il engage directement les conditions de vie fondamentales de l'ensemble des Sénégalais ».

