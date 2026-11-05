Bayern Munich et sélection nationale : Bara Sapoko Ndiaye rechausse ses crampons après son opération mais manque la liste des 25

Le jeune milieu de terrain sénégalais de 18 ans, Bara Sapoko Ndiaye, a effectué son retour sur les terrains d'entraînement du Bayern Munich ce jeudi 5 novembre 2026. Après une intervention chirurgicale liée à une appendicite durant le mois d'octobre, le joueur a accompli une séance individuelle de course au centre sportif du club allemand.



Bara Sapoko Ndiaye a ainsi accompli ses premiers exercices physiques sur le gazon depuis son hospitalisation. Le joueur n'a pas rejoint le travail collectif du groupe et a poursuivi son programme individuel de remise en forme avant d'envisager une reprise des matchs officiels.



En parallèle, Bara Sapoko Ndiaye ne figure pas dans la liste des 25 joueurs publiée ce même jeudi par le sélectionneur Patrick Vieira pour la double confrontation face au Soudan, prévue les 12 et 16 novembre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027. Son indisponibilité médicale a justifié sa non-convocation au sein de l'équipe nationale.