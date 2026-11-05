Blocage des ordres de mission : Aïssata Tall Sall accuse Ousmane Sonko d'entraver les déplacements des députés

La présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, Aïssata Tall Sall, a vivement critiqué la gestion du président de l'Assemblée nationale lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 5 novembre 2026 au siège de l'APR. L'ancienne ministre de la Justice a révélé le refus d'Ousmane Sonko de signer les ordres de mission des élus de sa formation political. « Des députés devaient aller en mission, mais M. le président Ousmane Sonko a refusé de signer les ordres de mission afin que personne ne sorte. Pour quelles raisons ? », a-t-elle demandé.



L'ancienne garde des Sceaux a fustigé l'attitude de la majorité au pouvoir, qu'elle a accusée de reproduire les méthodes dénoncées durant son passage dans l'opposition. La parlementaire s'est élevée contre l'utilisation des finances publiques dans les rivalités d'appareil. « Il n’y a aucun camp, aucun homme, aucune querelle qui mérite que le budget de la nation soit bloqué. Parce que ce budget appartient aux Sénégalais, il sert les Sénégalais », a-t-elle indiqué.



Pour rappel, l'alliance d'opposition a promis de maintenir un contrôle strict sur l'action gouvernementale tout en préservant le bon fonctionnement des institutions républicaines. « Nous allons rester fermes sur nos principes et personne ne fera que nous dévions de ces principes-là », a affirmé Aïssata Tall Sall.