Modernisation du secteur judiciaire : le ministère de la Justice livre 278 équipements à Dakar et 191 à Thiès

Le ministère de la Justice modernise les services judiciaires avec l'octroi d'un lot de 633 équipements informatiques destinés aux juridictions et aux administrations centrales, selon une note publiée sur la page Facebook officielle du ministère. Cette dotation comprend 329 ordinateurs All-in-One, 190 ordinateurs portables, 74 scanners et 40 imprimantes. L'attribution du matériel vise à garantir une utilisation optimale de la plateforme e-Justice par l'ensemble des acteurs judiciaires pour le traitement, le suivi et la numérisation des procédures.



La répartition touche directement le siège, le parquet, les cabinets d’instruction, les greffes et les délégués du procureur, précise la même source. Le ressort de la Cour d’appel de Dakar reçoit 278 équipements et celui de la Cour d’appel de Thiès bénéficie de 191 appareils. Les 164 équipements restants couvrent les Cours d’appel de Kaolack et de Ziguinchor, les tribunaux de Fatick, Louga, Kaolack, Vélingara, Koumpentoum, Foundiougne, Kanel, Saraya, Sédhiou et Nioro du Rip, ainsi que les services centraux de la chancellerie.



Pour rappel, la publication sur les réseaux sociaux du ministère indique que le secteur judiciaire mène un programme global de numérisation de ses structures afin de fluidifier le travail des personnels. L'équipement progressif des tribunaux sur l'ensemble du territoire national renforce l'efficacité administrative de la chaîne judiciaire.