Élimination des Lioncelles aux JOJ Dakar 2026 : lUkraine balaye le Sénégal sur le score de 7 buts à 2 au terrain Iba-Mar-Diop

L'équipe nationale féminine de futsal du Sénégal a quitté le tournoi des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 après un revers concédé face à l'Ukraine à la salle Iba-Mar-Diop. Les joueuses entraînées par Wolimata Seye ont concédé une défaite sur la marque de sept buts à deux lors de leur troisième et ultime rencontre de la phase de groupes.



La sélection sénégalaise avait essuyé un premier revers mardi devant le Venezuela sur la marque d'un but à zéro avant ce dernier rendez-vous. Les Lioncelles avaient pourtant égalisé après le premier but ukrainien, mais des erreurs défensives répétées ainsi qu'un manque de réussite devant la gardienne Kira Hulenko ont scellé le sort du match.