PLFI 2027 : le Président de la Commission des Finances répond aux accusations du ministère de l'Économie et maintient sa convocation pour ce samedi 7 novembre

Le Président de la Commission des Finances et du Contrôle Budgétaire de l'Assemblée nationale, Alphonse Mané Sambou, apporte des précisions sur le différend qui l'oppose au ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, dans un communiqué rendu public ce jeudi 5 novembre 2026. Le parlementaire explique la démarche de suggestion de retrait du projet de loi de finances de l'année 2027 envoyée au ministre chargé des finances après le rejet du PLFR 2026 le mardi 3 novembre 2026. Il souligne le paradoxe de bâtir le cadrage macroéconomique et budgétaire de 2027 sur les hypothèses et chiffres d'un texte rejeté qui n'est plus dans l'ordonnancement juridique. « Cette suggestion ne lie pas le gouvernement qui a, seul, la faculté de retirer ou de maintenir son texte et l'Assemblée nationale, celle d'en tirer toutes les conséquences », indique le président de la commission.



Sur la convocation de la commission, Alphonse Mané Sambou rejette toute idée de contradiction et rappelle le respect strict du délai constitutionnel de 60 jours après le dépôt du texte le 12 octobre 2026. Il précise que le gouvernement connaissait l'ordre du jour 48 heures avant le démarrage des travaux grâce à la présence du ministre de la Communication, Bacary Sarr, lors de la Conférence des Présidents. Le président de la commission dénonce des propos désobligeants du ministre de l'Économie à l'égard de la représentation nationale et rejette les accusations de manœuvre d'obstruction.



A noter que le calendrier des réunions élargies s'établit pour ce samedi 7 novembre 2026 après un réajustement dû à un léger retard dans l'acheminement de la convocation physique. Le parlementaire réaffirme la volonté de l'Assemblée nationale de mener ses travaux avec sérénité et tenue républicaine conformément à ses prérogatives constitutionnelles.