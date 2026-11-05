Actes contre nature et transmission du VIH : les six prévenus envoyés en prison

Le procureur de la République près le tribunal de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, a transmis le dossier d'enquête au juge du premier cabinet après le défèrement de Modou Ba et de ses cinq complices par la brigade de recherche de Keur Massar. Selon les informations rapportées par Seneweb, le maître des poursuites a requis l'ouverture d'une information judiciaire et le placement sous mandat de dépôt de l'ensemble des mis en cause. Le magistrat instructeur a prononcé leur inculpation puis a ordonnancé leur transfert immédiat en prison.



Le parquet a retenu les charges d'association de malfaiteurs, d' « actes contre nature, de transmission volontaire du VIH et de mise en danger de la vie d'autrui à l'encontre des six individus ». Les suspects écroués sont Ousseynou Diop, ouvrier de 41 ans dans le milieu cinématographique, Mamadou Yoro Ba, dit Modou Ba Gawlo, menuisier de 43 ans, Dame Guèye, ouvrier de 24 ans, Ousmane Ndiaye, ouvrier de 38 ans, ainsi qu'Abdou Seck et Abdourahmane Diop.