Baisse de l'activité de production industrielle au mois de février 2020 (Ansd)

L’activité industrielle est marquée au mois de février 2020 par une réduction de 0,9% de la production. Cette évolution résulte d’un fléchissement de l’activité dans la quasi-totalité des industries, selon l’ 'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (Ansd).



En effet, seules les industries alimentaires et de production d’énergie ont affiché des performances en rythme mensuel. En revanche, sur un an, l’activité de production industrielle s’est relevée de 3,0%. En référence à celle du premier bimestre 2019, la production totale a baissé de 0,1%.



Le coût de la construction des logements neufs à usage d'habitation a progressé de 0,3% au premier trimestre 2020. Cette évolution résulte de celle du coût de la « main d'œuvre ». Toutefois, la baisse des prix des « matériaux de construction » et du coût de « location du matériel » a amoindri cette tendance haussière. En variation annuelle, il a augmenté de 0,5%.