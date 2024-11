Baisse du coût du loyer : en 20 mois, 4000 plaintes, 3847 réclamations et 9687 appels enregistrés par la Conarel

La Commission nationale de régulation des loyers des baux à usage d’habitation (Conarel) a révélé les chiffres des litiges et les actes posés pour ramener les auteurs à la raison, grâce à l’application rigoureuse de la loi. Selon Momar Ndao, président de la Conarel, 20 mois après l’entrée en vigueur de la loi sur la baisse du loyer, le 1er mars 2023, 4000 plaintes qui tournent autour de plusieurs types de réclamations ont été enregistrées.



« Nous avons reçu des cas où le bailleur dit qu’il voulait sortir le locataire de sa maison. Il y a aussi des cas où le bailleur voulait augmenter le prix du loyer et le locataire nous a saisis pour s’opposer à cette hausse, puisque tout cela est encadré par la loi. Il y a également des problèmes de voisinage, surtout des locataires qui ne s’attendent pas entre eux ou avec leurs bailleurs. Il y a des situations où des gens n’ont pas payé régulièrement leur loyer… », a listé Momar Ndao dans les colonnes de L'Observateur.



Il a renseigné que les services de la Conarel ont enregistré, au total, 3847 réclamations sur l’ensemble du territoire national et 9687 appels.