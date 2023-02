Baisse du prix du loyer: le Conseil constitutionnel donne carte blanche à Macky Sall

En début de semaine, le Premier ministre, Amadou Ba avait saisi le Conseil constitutionnel pour obtenir la signature d'un décret en lieu et place d’une loi pour faire baisser le prix du loyer, comme convenu lors d’une réunion en septembre dernier au Palais.



Ainsi, les sept (7) sages ont donné une réponse favorable. Ils ont béni la démarche du gouvernement en donnant leur feu vert au Président Macky Sall pour prendre les décrets et autres textes réglementaires pertinents, selon le journal L’Observateur dans sa livraison de ce jeudi 2 février.



Le gouvernement du Sénégal a procédé à une baisse du loyer, en hausse de « plus de 200% » en 8 ans. La baisse est de 5% pour les loyers de plus de 500 000 FCFA, de 10% pour ceux allant de 300 000 FCFA à 500 000 FCFA et de 20% pour ceux inférieurs ou égaux à 300 000 FCFA. Cette dernière catégorie concerne la plus grande partie des ménages au Sénégal.