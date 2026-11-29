Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a posé ce dimanche la première pierre du tout premier hôpital de Bakel pour un investissement de 19 milliards de francs CFA.



Le chef de l'État a procédé à ce lancement au terme d'une tournée économique de quatre jours ouverte jeudi sur une mine d'or à Boto, selon la présidence de la République. Cette nouvelle structure vise à épargner aux malades de Bakel les déplacements de 96 kilomètres vers Kayes, au Mali, effectués jusqu'ici par les patients et leurs familles à leurs propres frais, y compris les femmes prêtes à accoucher, les victimes d'accidents de la route et les personnes sous dialyse.



Les équipes médicales et les patients disposeront d'un établissement de 150 lits doté d'urgences, d'une maternité avec bloc obstétrical, d'un bloc opératoire, d'une unité de pédiatrie, d'une réanimation, d'un service d'hémodialyse, d'une unité de chimiothérapie, de la radiologie, d'un laboratoire et d'une banque de sang. Les spécialistes assureront des consultations en cardiologie, ophtalmologie, ORL, dermatologie et kinésithérapie, tandis que des logements accueilleront les médecins sur place et qu'un espace d'attente recevra les familles venues de loin.



Le chef de l'État a gagné Bakel par la route qu'il a réceptionnée, bouclant ainsi son séjour dans la ville la plus éloignée de Dakar qu'il a visitée durant ces quatre jours consacrés à l'accès à l'eau, à l'éducation, aux routes et aux soins.