Des centaines de personnes ont pris part à une marche à Dakar ce dimanche 29 novembre 2026 pour réclamer que toute la lumière soit faite sur la disparition de l'adjudant-chef Didier Badji et le décès du sergent Fulbert Sambou.



Les familles, les ressortissants des îles Bliss-Kassa établis à Dakar ainsi que des organisations de soutien ont directement interpellé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et la justice sénégalaise au cours de cette mobilisation. Les participants ont brandi des mots d'ordre tels que « Non à l'oubli ! Non à l'impunité ! » afin de maintenir la pression sur les autorités et d'obtenir des réponses claires sur ces deux dossiers restés sans éclaircissement complet depuis fin 2022.



La marche a réuni des proches des deux militaires, des membres du Comité des îles Bliss-Kassa, des avocats, des militants et des représentants d'organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International, selon les organisateurs. Le cortège a suivi un recueillement à l'église des Martyrs de l'Ouganda et s'est dirigé vers le rond-point Jet d'Eau, où les organisateurs ont livré une déclaration à la presse pour réaffirmer leur exigence de transparence et d'action judiciaire.



Les proches et les soutiens des deux hommes ont rappelé leur incompréhension face aux zones d'ombre qui entourent ces affaires depuis la découverte du corps de Fulbert Sambou et l'absence de nouvelles avancées jugées satisfaisantes sur la disparition de Didier Badji. Ils ont estimé que l'État et l'institution judiciaire doivent assumer leurs responsabilités pour établir les faits et situer les responsabilités.