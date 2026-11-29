L'appel à une coalition de l'opposition lancé par Barthélémy Dias a suscité des réserves de la part de Cheikhouna Keita, qui a estimé que ce dernier n'est pas mandaté pour annoncer une telle alliance incluant Macky Sall et Idrissa Seck.



S'exprimant à titre personnel lors de l’émission « Remue Ménage », le commissaire de police à la retraite a indiqué que le retour de Macky Sall sur la scène politique sénégalaise constitue un facteur central. « Dès l'instant où il dit je ne suis plus intéressé par les Nations Unies, je ne suis plus intéressé par l'OIS, ça veut dire que nous avons un président Macky Sall qui, en déclarant reprendre en main ou prendre en main les rênes de son parti, s'installe définitivement dans le jeu politique sénégalais », a déclaré Cheikhna Keita.



Le Commissaire a souligné que l'Alliance pour la République (APR) appelle à un large rassemblement de sa propre initiative, tandis que Barthélémy Dias s'est longtemps tenu à l'écart du collectif de l'opposition pour privilégier une démarche personnelle avant de se tourner vers une coalition. Cheikhna Keita a toutefois affirmé qu'il ne rejette pas l'idée d'une coalition bâtie autour d'une alternative crédible pour répondre aux difficultés économiques des Sénégalais et au manque d'emploi.