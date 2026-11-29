Un homme présenté comme agent de santé communautaire et aide-infirmier à Bargny a été déféré au parquet pour exercice illégal de la médecine, mutilation génitale, usurpation de fonction et mise en danger de la vie d'autrui, après l'amputation du gland d'un enfant lors d'une circoncision.



Le Poste de police de Bargny a procédé à son interpellation à son domicile le 17 novembre 2026 vers 17 heures, à la suite de la plainte d'une femme en service à l'Hôpital des enfants de Diamniadio, a indiqué la police. Elle a rapporté que son ex-époux avait conduit leurs deux fils chez le mis en cause le 1er juillet 2026 pour une circoncision, alors qu'elle effectuait un stage à l'Hôpital régional de Saint-Louis.



Après l'opération, les parents ont remarqué que l'un des garçons pleurait beaucoup et peinait à uriner. Sollicité sur ces signes, le mis en cause a assuré que l'enfant avait seulement peur, avant que les parents ne constatent l'amputation du gland.



Une enquête a aussitôt démarré et la victime a reçu une orientation vers l'Hôpital Idrissa Pouye pour des examens urologiques sur réquisition à personne qualifiée. Le certificat médical de l'urologue traitant a établi une amputation totale du gland, avec une bonne cicatrisation.



Entendu par les enquêteurs, le suspect a reconnu l'amputation lors de la circoncision, invoqué une erreur et déclaré pratiquer cet acte depuis plus de vingt ans à Bargny, y compris sur ses propres fils. Il a affirmé travailler comme agent de santé communautaire et aide-infirmier dans un poste de santé local, tout en admettant qu'il ne possède ni diplôme d'État d'assistant infirmier ni carte professionnelle pour exercer dans le public ou le privé.

