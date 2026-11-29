La SONACOS a déjà sécurisé 90 % de ses besoins financiers, soit 90 milliards de francs CFA sur une enveloppe estimée à 100 milliards, pour collecter 250 000 tonnes d'arachide dès l'ouverture de la campagne fixée au 3 décembre.



Le directeur général de la société, Cheikh Ahmed Tidjane Gueye, a fait cette annonce lors de son passage dans l'émission « Le Grand Jury » sur la RFM. Il a précisé que 65 milliards de francs CFA se trouvent déjà dans les comptes de l'entreprise, tandis que 25 milliards obtenus auprès de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) doivent être décaissés dans les premières semaines de décembre. « Vendredi, on venait de terminer une mission de la BOAD au Sénégal qui devait nous consacrer 25 milliards que nous devons décaisser au mois de décembre. Donc, on a acquis 25 milliards avec la BOAD qui sont acquis et qu'on devrait logiquement décaisser dans les premières semaines du mois de décembre, ce qui nous fera au total de 90 milliards disponibles pour la campagne, que nous allons bientôt essayer de ventiler sur les différents sites où les paiements se feront, de sorte que si les opérateurs viennent déposer dans les 48 à 72 heures, on leur présente leur chèque », a expliqué Cheikh Ahmed Tidjane Gueye.



Le directeur général a indiqué que ce montage financier réunit notamment l'International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), à hauteur de 40 millions d'euros, ainsi que des banques locales telles que la Banque agricole, la Banque nationale de développement économique (BNDE) et BGFI Bank, sur instruction du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Il a également souligné que l'arrêté ministériel fixe le prix au producteur à 305 francs CFA le kilogramme et autorise les exportations dès le 3 décembre. Il a noté que les huiliers avaient demandé un temps de latence pour protéger la transformation locale, mais que la direction de la SONACOS s'en est remise à cette décision des autorités.



Cheikh Ahmed Tidjane Gueye a aussi évoqué l'organisation de la collecte et l'état de l'entreprise après quatre mois à la tête de la direction générale. Il a rappelé que le Conseil national interprofessionnel de l'arachide (CNIA) recense les points de collecte avant la date butoir du 30 novembre afin que les producteurs vendent dans les circuits désignés. Il a déclaré avoir trouvé à son arrivée une situation financière délicate, des dettes et des stocks lourds, dont environ 135 000 tonnes de graines en coque non transformées sur les 219 000 tonnes collectées la saison précédente. Il a précisé que ce volume a été ramené à près de 50 000 tonnes qui seront épuisées vers la fin du mois de décembre grâce à la contractualisation avec des structures comme le Réseau des artisans de Touba (RASIAT), ADOP et CIT, ainsi qu'à des engagements commerciaux évalués entre 115 et 120 milliards de francs CFA et à la volonté de développer la transformation secondaire pour l'industrie locale et sous-régionale.