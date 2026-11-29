Le lutteur de Fass-Benno a fait tomber le Lion de Guédiawaye au terme d'une confrontation marquée par un accrochage serré, selon le déroulé de la rencontre. Les deux hommes ont d'abord observé pendant deux minutes et mené plusieurs échanges prudents avant de s'engager pleinement. Balla Gaye 2 a pris l'initiative des premières attaques, mais il a fini par perdre ses appuis. Solidement campé dans l'accrochage, Ada Fass a tenu bon avant de se dégager et d'envoyer son adversaire sur ses quatre appuis.



Ce revers constitue un troisième échec consécutif pour Balla Gaye 2 sur ses récentes sorties. Le fils de Double Less avait déjà subi deux défaites face à Boy Niang 2 le 1er janvier 2023 et contre Siteu le 20 juillet 2025. Ce nouveau résultat négatif risque de peser lourd dans l'avenir de l'ancien Roi des arènes.



Ce succès marque l'un des moments forts du parcours d'Ada Fass. Le pensionnaire de Fass-Benno a ajouté un deuxième ancien Roi des arènes à son tableau de chasse après sa victoire sur Eumeu Sène en avril 2026.