La livraison de la route Kidira-Bakel et le lancement des travaux d'un parking pour gros porteurs à Kidira marquent une nouvelle étape dans le renforcement des infrastructures de transport dans l'est du Sénégal.



Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a consacré son après-midi à ces deux projets sur l'axe qui relie Kidira à Bakel. À Kidira, dernière localité sénégalaise sur le corridor Dakar-Bamako, le chef de l'État a posé la première pierre de l'aménagement d'un parking destiné aux gros porteurs. Ce site de 15 hectares pourra accueillir plus de 700 camions en stationnement et traiter 1 200 camions chaque semaine, avec des équipements de contrôle et de pesage, des espaces d'hébergement, des magasins, des services et un atelier de maintenance. L'État et le Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) consacrent 4,5 milliards de francs CFA à ce chantier prévu pour durer douze mois, afin de fluidifier la circulation urbaine et d'offrir de meilleures conditions aux transporteurs.



Le président de la République a ensuite procédé à la réception de la route Kidira-Bakel, longue de 73 kilomètres, dont 65 kilomètres de route revêtue et un contournement de Kidira de 8 kilomètres. Ce projet, d'un coût de 26,8 milliards de francs CFA, a connu une accélération demandée par le chef de l'État lors de sa visite de février dernier pour une livraison neuf mois plus tard.



Au-delà de la chaussée, ces travaux ont inclus la construction de 13 salles de classe, d'un poste de santé, de 3 maternités, de 7 forages et de pistes de désenclavement dans les villages traversés, ainsi que 5 kilomètres de voiries neuves et l'éclairage public à Kidira et à Bakel. Le chantier a généré 422 emplois, dont 260 pourvus par des résidents locaux, renforçant ainsi la liaison vers Bakel et le rôle de carrefour régional du Sénégal oriental vers le Mali et la Mauritanie.