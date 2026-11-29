Les commissions d'enquête parlementaire créées par le bureau de l'Assemblée nationale, notamment sur la dette publique entre 2012 et 2026, visent selon Cheikhouna Keita à réduire l'influence politique de Macky Sall.



Le commissaire de police à la retraite a affirmé que ces sujets ont déjà été exploités par le pouvoir en place et qu'ils reviennent pour détourner l'attention des difficultés quotidiennes des citoyens. « Ce n'est pas possible qu'on gère le pouvoir, qu'on ne réponde pas aux aspirations du peuple, qu'on se permette de prendre l'argent du peuple pour faire de la propagande pour rester déjà en 2029 alors qu'on est en 2026 et qu'on se permette de trouver les moyens d'ouvrir des dossiers sur des prétendants possibles parce que le temps de la réduction des comptes est passé », a déclaré Cheikhouna Keita sur la RFM, ce dimanche.



Il a estimé que l'ouverture de ces enquêtes sur la période liée à la gestion de Macky Sall s'inscrit dans une logique politique face à des rivaux potentiels, tout en soutenant que les Sénégalais attendent des solutions concrètes à leurs préoccupations.