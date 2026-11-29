Face à l'émigration irrégulière, la tentation est grande de désigner les jeunes comme responsables d'un drame dont ils sont pourtant, bien souvent, les premières victimes. Et si nous avions choisi les mauvaises cibles, les mauvais diagnostics et, par conséquent, les mauvaises réponses ?



Je suis originaire de Thiaroye-sur-Mer. J'y ai grandi avec des souvenirs qui restent profondément ancrés dans ma mémoire. J'ai joué au football sur ses plages, pratiqué la lutte traditionnelle et connu ces moments où l'on s'adonnait également aux cultures maraîchères. La mer, la terre, le sport et la vie communautaire constituaient autant de repères dans notre environnement. On y vivait, on y travaillait, on y partageait des ambitions et des espérances.



Aujourd'hui, lorsque je regarde ces mêmes territoires, je ne peux m'empêcher de mesurer les transformations intervenues et, surtout, les occasions que nous avons progressivement laissé échapper.

L'urbanisation a gagné du terrain, parfois au détriment des espaces agricoles. Les ressources halieutiques se sont raréfiées, fragilisant les activités qui faisaient vivre tant de familles. L'école, qui demeure une promesse essentielle d'émancipation, forme des générations de jeunes sans toujours leur offrir des perspectives professionnelles à la hauteur de leurs attentes.



L'inadéquation entre la formation et les besoins réels de l'économie continue ainsi de nourrir les frustrations. Thiaroye-sur-Mer, Kayar, Mbour et Saint-Louis sont aujourd'hui parmi les territoires particulièrement exposés au phénomène de l'émigration irrégulière. Ce sont pourtant des espaces de vie, de travail, de savoir-faire et de potentialités. Ils ne devraient pas être réduits à leur seule fonction de points de départ vers l'Europe.



Face aux départs répétés de jeunes vers les côtes espagnoles, une question mérite d'être posée : sommes-nous certains de nous mettre en colère contre les bonnes personnes ?



Savent-ils ce qu'ils risquent en prenant la mer ? Bien sûr que oui. Ce serait presque leur faire injure que de prétendre le contraire. Ils savent que ces traversées peuvent leur coûter la vie. Ils connaissent les naufrages, les disparitions, les drames qui endeuillent régulièrement les familles. Certains ont même vu partir des proches qui ne sont jamais revenus. Mais ils embarquent malgré tout. Et c'est précisément ce « malgré tout » qui devrait nous interpeller.



Que faut-il vivre, espérer ou désespérer pour accepter de mettre ainsi sa vie en jeu ?



Il ne s'agit évidemment ni de banaliser leur décision, ni de justifier les départs dangereux, encore moins d'ignorer la responsabilité des passeurs qui exploitent leur vulnérabilité et parfois leurs dernières économies. Mais une décision aussi risquée ne naît pas du vide. Elle s'enracine dans des réalités sociales, économiques et humaines que nous ne pouvons continuer à regarder de loin.



Peut-on sérieusement reprocher à une jeunesse de vouloir vivre mieux ?

Peut-on lui demander de renoncer à ses rêves sans lui proposer des raisons crédibles de les réaliser chez elle ?



Les réponses apportées jusqu'ici accordent une place importante à la surveillance des côtes, à l'interception des embarcations, au démantèlement des réseaux et au contrôle des frontières. Ces mesures peuvent être nécessaires. La lutte contre les passeurs est indispensable. La prévention des départs dangereux et le sauvetage des personnes en mer relèvent d'une responsabilité élémentaire.

Mais il faut avoir le courage de reconnaître qu'une embarcation interceptée n'est pas nécessairement une vocation à l'émigration éteinte. Un départ empêché ne signifie pas qu'un avenir a été retrouvé. Tant que les causes profondes demeurent, la tentation de repartir persiste. La surveillance ne saurait, à elle seule, tenir lieu de politique de développement territorial.



Les chiffres de la coopération internationale méritent également que l'on s'y arrête. En octobre 2024, l'Union européenne a annoncé une nouvelle enveloppe de 30 millions d'euros destinée à soutenir les efforts du Sénégal en matière de prévention de l'émigration irrégulière. Les documents relatifs à ce financement font notamment état du renforcement des capacités de surveillance et de contrôle des frontières, de l'intervention et du sauvetage en mer, ainsi que de la lutte contre les réseaux de trafic de migrants.



Par ailleurs, l'Union européenne indique avoir alloué 337 millions d'euros sous forme de subventions à son partenariat bilatéral avec le Sénégal pour la période 2021-2027. Il convient de préciser que cette enveloppe concerne plusieurs secteurs de coopération et ne saurait être assimilée à un financement exclusivement consacré aux questions migratoires.



Ces montants invitent néanmoins à une interrogation de fond : quelle part de nos efforts collectifs est consacrée à empêcher les départs et quelle part contribue réellement à créer les conditions économiques et sociales permettant aux jeunes de ne plus envisager le départ comme leur seule perspective ?



Il ne s'agit pas de contester la nécessité de surveiller nos frontières, de sauver des vies en mer ou de combattre les réseaux criminels. Il s'agit de plaider pour un rééquilibrage des approches.

Nous devons investir davantage dans les territoires d'où partent les jeunes. Soutenir la pêche, moderniser les infrastructures de débarquement, développer la conservation et la transformation des produits halieutiques, faciliter leur commercialisation.



Préserver les terres agricoles encore disponibles et réinventer le maraîchage en tenant compte des nouvelles réalités urbaines et économiques. Adapter les formations professionnelles aux activités porteuses et aux besoins réels des territoires. Encourager l'entrepreneuriat local et accompagner les initiatives des jeunes.



À quoi sert-il de multiplier les formations si elles ne correspondent ni aux réalités économiques locales ni aux besoins des entreprises ? À quoi sert-il de célébrer le potentiel de nos territoires si nous ne leur donnons pas les moyens de le transformer en emplois et en richesses ?



Thiaroye-sur-Mer, Kayar, Mbour et Saint-Louis ne doivent pas être seulement des territoires que l'on surveille pour empêcher les départs. Ils doivent redevenir des territoires où l'on peut entreprendre, travailler, produire et construire un avenir. Cela suppose des investissements productifs, une véritable mobilisation des collectivités territoriales, des professionnels, des acteurs communautaires, des femmes et des jeunes eux-mêmes. Cela suppose aussi que la coopération internationale soit davantage orientée vers la consolidation des économies locales et la création de perspectives durables.



On ne peut pas demander à une jeunesse de rester sur un territoire dont on n'a pas suffisamment pris soin. Je repense parfois à mes plages de Thiaroye-sur-Mer, à ces parties de football, à ces séances de lutte, à ces terres où l'on cultivait. Je ne demande évidemment pas aux jeunes d'aujourd'hui de vivre dans les souvenirs de mon enfance. Les temps ont changé et les aspirations aussi. Mais je voudrais qu'ils puissent trouver, dans leur propre territoire, des raisons d'espérer que nous n'avons pas su préserver ou suffisamment développer.



Notre responsabilité collective n'est pas de leur expliquer indéfiniment pourquoi ils ne doivent pas partir. Elle est de travailler à ce qu'ils puissent choisir librement de rester, parce que rester ne serait plus synonyme de renoncement.



Il faut sanctionner les passeurs, sécuriser les routes maritimes, sauver les vies et prévenir les départs dangereux. Mais il faut surtout reconstruire les perspectives là où le désespoir prend naissance.

Car au fond, le véritable succès d'une politique migratoire ne devrait pas se mesurer uniquement au nombre de jeunes empêchés de partir. Il devrait aussi se mesurer au nombre de ceux qui, ayant retrouvé confiance en leur avenir, n'éprouvent plus le besoin de risquer leur vie pour le chercher ailleurs.

Ne nous trompons donc pas de colère. La jeunesse n'est pas notre adversaire. Le désespoir qui la pousse vers la mer devrait être notre véritable sujet de préoccupation.



Combien de jeunes faudra-t-il encore empêcher de partir avant que nous nous décidions collectivement à leur donner les moyens de rester ?



Babacar Diagne

Ancien Ambassadeur

Commandeur de l’Ordre national du Lion