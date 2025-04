Bakel : un agent de sécurité de proximité (ASP) tué par un éleveur à coups de hache

Un agent de sécurité de proximité (ASP) répondant au nom d’Abdoulaye Ndianor a été froidement tué à coups de hache par un berger. Le drame s’est produit, jeudi, à Sénédébou, un village du département de Bakel (Est).



Abdoulaye Ndianor en compagnie des agents des eaux et forêts effectuaient une patrouille. Et c’est au cours de la patrouille qu’ils ont surpris le berger en train d’abattre des arbres pour nourrir son troupeau. Intercepté par les agents, il a dit être en compagnie de son père qui se trouverait quelque part dans les environs.



« Le berger, convoyé en moto par la victime à la demande d’un agent des eaux et forêts, était censé conduire la patrouille jusqu’à son père, avec lequel il était sorti en brousse. Mais sur le trajet, il s’est emparé d’une hache pour assener l’agent de sécurité de proximité de plusieurs coups à la tête, le tuant froidement », rapporte l’Aps.



Selon la même source, les agents des eaux et forêts de Kidira, à la recherche des deux hommes depuis plusieurs heures, ont fait une découverte macabre aux environs de 2 heures, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils ont retrouvé le corps de la victime amputée de la tête et enterré sur une colline avec des pierres.

Alertés, les gendarmes, ont appréhendé le berger au moment où il tentait de prendre la fuite. Il a avoué avoir tué l’employé de l’Agence de sécurité de proximité.



L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de ce drame.