Bakel : un maître coranique engrosse son élève de 15 ans et écope de 5 ans de prison

Mamadou Marico, un maître coranique, établi à Bakel (Est) a été condamné à 5 ans de prison. Agé de 31 ans, et célibataire sans enfant, il a engrossé son élève, une fille âgée de 15 ans.



Les faits remontent au 15 avril 2020, suite à une enquête ouverte par la Brigade de la gendarmerie de cette partie est du Sénégal. Entendue, la présumée victime du nom de A.Diarra, a déclaré que le mis en cause est leur maître coranique et qu'il leur dispense des cours de renforcement à son domicile, avec d'autres camarades.



Interrogée sur sa relation avec Mamadou Marico, elle informe aux enquêteurs qu'elle sortait en cachette avec lui et qu'au début du mois de février 2020, comme à l'accoutumée, elle s'est rendue au domicile de Mamadou Marico pour ses cours, mais n'a trouvé aucun autre de ses camarades sur place.



Poursuivant, elle indique que ce dernier l'a invitée dans sa chambre et une fois à l'intérieur, ils ont commencé à discuter avant que celui-ci ne la pousse dans le lit. Ils ont commencé à flirter et, selon ses mots, elle a fini par avoir une relation sexuelle avec son maître. Au cours de laquelle elle a été prise de douleurs et a saigné après le rapport sexuel.



En fin, elle précise que l'accusé ne l'a pas forcé, mais qu'elle a eu honte de lui dire non. Arrêté et placé en garde à vue, le mis en cause reconnaît les faits. Avant de souligner avoir ignorer la minorité d'A.Diarra.



Inculpé pour viol, pédophilie et détournement de mineure, Mamadou Marico insiste que Diarra était consentante à la relation sexuelle .



La Cour d'appel de Tambacounda a finalement confirmé le jugement de la Chambre criminelle du Tgio en condamnation l'accusé à 5 ans de réclusion criminelle, informe L'Observateur.