Bakel: une femme arrêtée avec environ 5 kg de chanvre indien

Les gendarmes de la Compagnie de Bakel ont appréhendé une femme, identifiée comme A.D., en possession de 5 kg de chanvre indien. L'arrestation a eu lieu au poste de contrôle de la commune de Bala, située sur la nationale n°1 à 70 km de Tamba.



Les forces de l'ordre ont été alertées par un renseignement signalant le passage d'une dame transportant de la drogue. Lors du contrôle d'une moto en provenance de Tamba et se dirigeant vers la commune de Goudiry, les gendarmes ont découvert le chargement illicite dans les bagages de A.D. Le conducteur de la moto, coopératif, n'était pas au courant du contenu des bagages de sa cliente.



La femme a été arrêtée sans opposer de résistance, et les gendarmes ont trouvé 5 kg de chanvre indien lors de la fouille. Lors de l'interrogatoire, A.D. a admis être la propriétaire de la drogue. Les forces de l'ordre ont ensuite perquisitionné son domicile, où ils ont trouvé un reste de stock de chanvre indien. La mise en cause et le conducteur de la moto ont été placés en garde à vue à la brigade de gendarmerie avant d'être déférés au parquet du Tribunal de grande instance de Tamba le 17 janvier.