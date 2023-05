Bakhmout: le groupe Wagner demande à Moscou de confier ses positions aux troupes tchétchènes

Le chef du groupe paramilitaire Wagner a demandé samedi au ministre russe de la Défense de confier aux troupes du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov ses positions dans la ville ukrainienne de Bakhmout, qu'il a annoncé quitter prochainement pour protester contre un manque de munitions.



"Je vous demande d'émettre un ordre de bataille sur le transfert, avant minuit le 10 mai, des positions du groupe Wagner aux unités du bataillon Akhmat dans la localité de Bakhmout et ses environs", a déclaré Evguéni Prigojine, dans une lettre publiée par son service de presse adressée au ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.



Le chef de Wagner précise faire cette demande "en raison d'une longue pénurie de munitions", accusant l'état-major de ne lui avoir fourni que 32% des munitions demandées depuis octobre dernier.



La veille, M. Prigojine a menacé de retirer la semaine prochaine ses troupes de la ville de Bakhmout, l'épicentre des combats dans l'Est de l'Ukraine, accusant l'état-major russe de le priver de munitions.



Sur Telegram, le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a ensuite affirmé vendredi soir que ses combattants étaient prêts à occuper les positions russes dans la ville, si le groupe Wagner retirait effectivement ses unités.



"Nos combattants sont prêts à s'avancer et à occuper la ville. Cela prendrait quelques heures", a assuré Ramzan Kadyrov, indiquant que ses troupes avaient déjà combattu aux côtés de celles de Wagner dans les villes ukrainiennes de Popasna, Severodonetsk et Lissytchansk, conquises par la Russie.



Samedi matin, Evguéni Prigojine, dans un message distinct, a remercié M. Kadyrov pour sa proposition, assurant que Bakhmout, qui résiste aux assauts russes depuis l'été dernier, serait "prise sans aucun doute" par les troupes tchétchènes.



Le chef de Wagner accuse depuis des mois l'état-major russe de ne pas fournir suffisamment de munitions à ses hommes pour les priver d'une victoire à Bakhmout, qui ferait de l'ombre à l'armée régulière.