Balaie de Diomaye : l'Imam ratib de la Grande Mosquée révéle la signification

«Le balai symbolise l'union et l'esprit d'équipe. Parce que pour réussir une mission, nous avons tous besoin d'une équipen, a-t-il dit.



L'imam El Hadi Alioune Samb d'ajouter selon Bes Bi le jour : « Pour la réussite de toute chose, nous avons besoin d'une équipe. Mais surtout la solidarité d'équipe. Je ne sais pas si les Sénégalais ont décrypté le message. Vous aviez montré aux Sénégalais que vous aviez une équipe à travers le balai que vous brandissiez lors de la campagne présidentielle. Qu'Allah vous accompagne dans nos nouvelles fonc-fions».



L'imam a aussi magnifié la démarche ‹inclusiven et d'ouverture d'esprit du président Bassirou Diomaye Faye. « Votre nom veut tout dire ! Vous êtes un homme qui a le sens élevé de l'écoute ! Votre politesse et votre humanisme le prouvent à suffisance", sublime-t-il.

