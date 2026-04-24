Yakaar-Teranga : Petrosen devient le seul maître à bord d’un projet de 560 milliards de mètres cubes de gaz

Suite au retrait de Kosmos Energy, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé l'octroi d'une nouvelle concession exclusive à Petrosen. Ce dénouement met fin à un long processus de reconfiguration des parts. En 2023, le retrait de l’opérateur BP avait déjà permis à la société nationale de passer de 10 % à 35 % de participation, laissant Kosmos Energy détenir temporairement 90 % du projet.



Cependant, la vision de l’État a évolué vers un contrôle total. En juillet 2024, Alioune Gueye, Directeur Général de Petrosen, avertissait que les contrats initiaux ne permettaient pas au Sénégal de « gagner plus qu'il l'espère », affirmant que « la seule option c’est de renégocier ».



L'enjeu de cette reprise en main réside dans les capacités exceptionnelles du site. Situées à 60 km au nord-est de Dakar, les découvertes de Yakaar (2017) et Teranga (2016) cumulent « environ 20 TCF de ressources gazières récupérables », soit près de 560 milliards de mètres cubes de gaz.



Ce gisement est destiné en priorité à alimenter le marché domestique pour « réduire les coûts énergétiques » à travers les stratégies Gas-to-Power et Gas-to-Industry. À terme, les phases futures prévues visent le développement d’industries locales lourdes, notamment la production de fertilisants, d'urée et de méthanol, transformant le gaz en moteur de l'industrialisation.



Désormais seule aux commandes, Petrosen Holding fait face à un défi financier et technique de taille : mobiliser environ 3 milliards de dollars pour atteindre le « premier gaz » à l'horizon 2028-2029. Pour ce faire, la direction mise sur un modèle de financement novateur, sollicitant notamment l'épargne de la diaspora sénégalaise, tout en multipliant les partenariats avec le secteur privé national.



Petrosen compte lancer, cette année, un programme d’exploitation de l’onshore. La compagnie nationale a mis en place à cet effet un budget de 100 millions de dollars, environ 55 milliards de francs CFA au niveau de sa filiale Petrosen exploration & production chargée de conduire ce projet. L’objectif est d’intensifier la recherche en onshore pour découvrir de nouveaux gisements de pétrole et de gaz naturel après les découvertes faites sur l’offshore.