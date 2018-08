Bamba Fall annonce la date du début de collecte de signatures pour le parrainage de Khalifa Sall

Les partisans du maire de la Dakar ne comptent pas lâcher du lest. Ils annoncent le début de la collecte de signatures pour le parrainage de leur candidat à la présidentielle de 2019, Khalifa Sall, condamné ce matin, pour la deuxième fois, à 5 ans de prison par Cour d’appel de Dakar.



Venu soutenir son camarade de parti, le maire de la Médina, Bamba Fall déclare qu’: «actuellement, on est plus dans un procès de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, mais dans un procès visant à bloquer la candidature de Khallifa Sall et nous le refuserons».



Poursuivant, il ajoute, «On sent qu’ils sont toujours dans leur pratique de bloquer la candidature de Khalifa Sall. Mais je pense que nous ferons un recours pour permettre à Khalifa Sall de se présenter».



Donc, annonce Bamba Fall : «dès demain, vendredi 31 août, avec notre coordonnateur Idrissa Diallo, nous serons dans les régions pour faire le recensement pour le parrainage en fonction de préparer la candidature de Khalifa à la présidentielle 2018». Avant de conclure que : « le combat est maintenant totalement politique».