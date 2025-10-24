Bamba et Momo de retour à Dakar : les premières images rassurantes

Fin du cauchemar pour les familles de Khadim Ndiaye et Mamadiang KANE plus connus sous les pseudos de Bamba et Momo, les deux jeunes footballeurs sénégalais partis poursuivre leurs rêves au Ghana. Les deux garçons sont rentrés à Dakar et les premières images après leur arrivée ont été diffusées, les montrant en bonne santé et souriants aux côtés du Mohamed Souaré.



Les deux jeunes footballeurs avaient été retrouvés sains et saufs il y a quelques jours et placés sous la protection de l’ambassade du Mali à Accra, avant leur rapatriement vers le Sénégal. Leur retour met fin à plusieurs jours d’angoisse et de mobilisation sur les réseaux sociaux. Les deux jeunes originaires de Yeumbeul ont été victimes d’un réseau de faux recruteurs promettant des essais dans des clubs ghanéens de première division.



De retour à Dakar, Momo et Bamba ont ainsi retrouvé leurs familles, soulagées après plusieurs jours d’incertitude.



Pendant ce temps, le corps de Cheikh Touré, un autre jeune footballeur sénégalais décédé au Ghana dans des circonstances encore floues, est toujours sur place. Les autorités travaillent à son rapatriement, tandis que les enquêtes se poursuivent pour démanteler « les réseaux d’escrocs exploitant la passion des jeunes Africains pour le football. »