Bangladesh: sept islamistes condamnés à mort pour le meurtre d'étrangers en 2016

En juillet 2016, des hommes armés de fusils d'assaut et de machettes avaient assiégé le Holey Artisan Bakery, un café fréquenté par des étrangers, dans un quartier huppé de la capitale du Bangladesh. Après une opération de deux heures, les forces de l'ordre avaient libéré une vingtaine d'otages. Neuf Italiens et sept Japonais figuraient parmi les 18 étrangers tués.



« Sept des accusés ont été condamnés à mort. Un accusé a été acquitté », a déclaré à la presse Abdullah Abu, procureur en chef de Dacca.



Cet attentat, revendiqué par le groupe Etat islamique, avait pour objectif de déstabiliser ce pays musulman de 165 millions d'habitants, a estimé le tribunal spécial chargé de la lutte antiterroriste.



Huit terroristes tués



Huit assaillants, dont le cerveau Tamim Ahmed Chowdhury, un Canadien d'origine bangladaise, avaient été tués pendant des raids à Dacca et ses environs dans les mois qui ont suivi l'attaque du café.



Parmi eux, figuraient les commandants d'une nouvelle faction du groupe extrémiste bangladais Jamayetul Mujahideen Bangladesh (JMB), auquel la police a attribué l'attaque.