Banlieue de Dakar: de faux médicaments saisis à ZAC Mbao

Le 14 juillet dernier, la gendarmerie de la zone franche industrielle a saisi une importante quantité de faux médicaments dans la zone de Zac Mbao. Cette opération fait suite à un renseignement faisant état d’un convoyage de faux médicaments par un véhicule genre « car rapide » vers le rond-point Rufsac.



La promptitude des gendarmes, qui étaient en patrouille, a permis le contrôle et l’interpellation du convoyeur ainsi que la saisie des médicaments contrefaits d’une valeur de 46,6 millions de Fcfa.



Dans un communiqué, la gendarmerie nationale exhorte les populations à faire preuve de plus vigilance face au phénomène des faux médicaments et des circuits illicites de vente qui constituent une menace à la santé publique.