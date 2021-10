Banlieue de Dakar: surpris, deux fumeurs de yamba nuitamment interpellés par des policiers

Deux drogués ont été surpris, puis interpelés nuitamment dans leur quartier général à Pikine Nietty Mbar situé dans la banlieue dakaroise. Au cours de leur arrestation, un des fumeurs d'herbe a injurié copieusement les éléments de la brigade de recherches du commissariat d'arrondissement de Thiaroye.



Les dénommés Mame Sidy F. et Cheikh Omar C ont été repérés par la patrouille de police alors qu’elle effectuait une opération de sécurisation dans le quartier. Attirés par une forte odeur de chanvre indien dans les parages, les policiers sont entrés dans une maison en chantier dans laquelle ils ont soupçonné la présence de drogués à l'intérieur. Faisant irruption dans la bâtisse, ils sont tombés sur deux individus en pleine séance d'usage collectif de l'herbe.



Pris de panique, Mame Sidy F. et Cheikh Omar C ont tenté de s'échapper. Envoyés au sol, les policiers sont parvenus à maîtriser les deux fumeurs et leur ont passé les menottes. Mais, l'un d’eux Cheikh Omar C. s’est débattu de toutes ses forces et a abreuvé les policiers de propos désobligeants en les traitant de tous les noms d’oiseaux.



Finalement, ils seront mis dans la voiture et conduit au commissariat de Pikine. Trouvés en possession de deux cornets de l'herbe et de deux joints entamés, les deux mis en cause ont reconnu les incriminations pénales retenues contre eux. Ils ont été déférés au parquet de Pikine/Guédiawaye pour "détention et usage collectif de chanvre indien, rébellion et outrages à agent dans l'exercice de ses fonctions".