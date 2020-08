Banlieue de Dakar : un homme marié découvert mort dans une chambre d’auberge

Un homme marié a été découvert mort ce week-end dans une chambre d’auberge à Malika, dans la banlieue de Dakar, rapporte le journal L’Observateur ce lundi. Torse nu, l’individu a été retrouvé inanimé et une serviette autour de la taille.



Selon des informations du journal, c’est en fin d’après-midi du vendredi que le sieur C.T.S a débarqué à l’auberge en compagnie d’une dame pour prendre une chambre en location. Après une formalité d’usage le couple se retire dans la chambre pour prendre du bon temps.



Au petit matin du samedi, la femme décide d’aller faire quelques courses et des provisions. A son retour, elle freine à l’entrée de la chambre lorsqu’elle découvre son « homme » couché sur le dos, inerte et respirant difficilement. Elle s’en va vite aviser la gérante et toutes les deux se rendent rapidement dans la chambre. Mais les efforts faits pour tenter de le sauver seront vains.



Après qu’elle a alerté la police et assisté aux constats, la gérante de l’auberge s’est vue notifier la décision de fermer l’auberge. La police a ouvert une enquête qui devrait être bouclée par les conclusions de l’autopsie attendue prochainement.