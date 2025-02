Baobab Sénégal lève 20 milliards FCFA en obligations pour financer 5000 entrepreneurs

Baobab Sénégal, une institution de micro-financière, en collaboration avec CGF Bourse, a levé 20 milliards FCFA d’obligation sur 5 ans avec un taux de 6,80% pour financer les Sénégalais travaillant dans les secteurs de l'agriculture, de l'artisanat et de l'écologie. Mais aussi créer des emplois et financer au moins 5 000 entrepreneurs dans des zones rurales, par le biais d'un mécanisme d'obligation historique basé sur des quotas.



« Nous procédons à un événement de cotation de nos obligations. C’est quelque chose d’historique pour une première fois dans le marché sénégalais et même dans la zone UEMOA une institution de microfinance de sur quoi de financement de ses activités. On a fait appel à l’épargne publique à travers une obligation grâce à l’arrangeur CGF bourse et à l’USAID nous avons sollicité le marché qui nous a fait confiance et qui nous a prêté 20 milliards de F CFA. Ce qui différencie cette obligation des autres, parce que c’est une obligation thématique. Donc, ici, on parle d’obligation verte, sociale et durable », a déclaré Mamadou Cissé, Dg banque de micro-finance baobab Sénégal.



Par ailleurs, il ajoute que : « L’ambition, c’est de financer des Sénégalais qui travaillent dans le secteur de l'agriculture, comme l'artisanat, dans les secteurs qui préservent l’écologie, qui permettent de créer des emplois. Donc l’impact que nous voulons, c’est de financer au moins 5 000 entrepreneurs à savoir des femmes, des jeunes en ville comme en monde rural. C’est le caractère historique puisque c’est une obligation thématique et une obligation qui est quotté en bourse qui va permettre à tout investisseur à travers le mécanisme de la bourse d’acheter ces obligations. On a pu obtenir 20 milliards d’obligation sur 5 ans avec un taux de 6,80% ».



M. Cissé, déclare par ailleurs, que l'opération vise à soutenir les femmes et les jeunes entrepreneurs dans 14 régions du Sénégal en facilitant leur accès au financement par le biais de fonds communs de placement (FCP) assortis de taux d'intérêt compétitifs, de périodes de remboursement plus longues et de garanties commerciales, en particulier dans les zones rurales, à tous les stades de leur développement.



Pour sa part Kalidou Diallo, Directeur Général de CGF Bourse a soutenu que : « L'innovation financière dans cette opération est qu'elle met en avant une vision holistique du développement durable bénéfique à la fois aux émetteurs, qui lèvent les fonds pour financer des projets ayant des bénéfices environnementaux, et aux investisseurs qui achètent ces obligations pour générer un rendement compétitif et créer un impact social ».