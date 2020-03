Barça: Arthur incertain pour le match retour contre Naples

Quique Setién va devoir se passer des services d’Arthur (23 ans) pendant un petit moment. Absent du groupe convoqué par le technicien espagnol pour la rencontre entre le FC Barcelone et la Real Sociedad, ce samedi (16h), dans le cadre de la 27e journée de Liga, le milieu de terrain brésilien pourrait également manquer le match retour des Blaugranas, en 8e de finale de la Ligue des Champions, contre Naples. Le club catalan a indiqué que son joueur souffre d’une blessure à la cheville, survenue lors de l’entraînement de jeudi, mais sans évoquer de durée d’indisponibilité particulière.



Selon les informations de As, Athur souffre d’une entorse de la cheville de grade 2, ce qui nécessiterait entre deux et trois semaines de repos, les ligaments ayant été partiellement déchirés. Mais une inquiétude existe après les examens réalisés puisque le cartilage de sa cheville pourrait être touché. Le Barça s’en remet donc au chirurgien Ramon Cugat, qui a pour objectif de tout mettre en ordre pour que le Brésilien soit remis sur pied pour affronter les Napolitains le 18 mars prochain. Avec le traitement d’une dizaine de jours dont pourrait bénéficier le numéro 8 barcelonais (piqûre de plasma dans le sang), sa présence ne serait pas de trop pour Quique Setién, qui sera privé d’Arturo Vidal notamment au milieu de terrain et pourrait avoir sous la main seulement 13 joueurs de l’équipe première à sa disposition. La course contre la montre est lancée.



Foot Mercato