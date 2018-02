Barça : Messi égale le record de Michel

Et un record de plus pour Lionel Messi (30 ans, 24 matchs et 20 buts en Liga cette saison). A l’origine du but de Luis Suarez contre Eibar (2-0) samedi, le meneur de jeu du FC Barcelone a réalisé sa 147e passe décisive en Liga !

L’Argentin égale ainsi le record de Michel, l’ancien joueur du Real Madrid (1982-1996) qui compte le même nombre d’offrandes dans l’histoire du championnat espagnol. Bien évidemment, "La Pulga" ne devrait pas tarder à dépasser l’ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille (2015-2016).



Source: Maxiffot