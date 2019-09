Barça: Un joueur cambriolé durant le match contre Valence

Les galères s'enchaînent pour Samuel Umtiti (25 ans). Touché au pied droit et absent plusieurs semaines , le défenseur central du FC Barcelone a été cambriolé samedi soir. Pendant que le Français assistait à la victoire des Blaugrana contre Valence (5-2) au Camp Nou, des casseurs sont entrés chez lui, et ont forcé son coffre-fort, affirme le journal catalan Sport.Une habitude chez les Blaugrana, le latéral gauche Jordi Alba et le milieu de terrain Arthur Melo ayant connu pareilles mésaventures ces derniers mois.