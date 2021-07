Barça : le jeune Moriba dévoile des abus racistes en ligne

Le jeune joueur barcelonais Ilaix Moriba a été victime de nombreux abus racistes en ligne, lui qui est actuellement dans une impasse contractuelle avec les pensionnaires du Camp Nou. Le jeune milieu de terrain n'a pas encore conclu de nouvel accord avec le Barça, alors que le club catalan serait désireux d'économiser de l'argent, traversant actuellement des problèmes financiers.



Moriba a entamé quatre des cinq derniers matchs de Barcelone en Liga la saison dernière et il semble qu'il pourrait devenir un élément important dans l'avenir du club Blaugrana. Mais jusqu'à ce que sa situation contractuelle soit résolue, la direction lui demande de s'entraîner avec l'équipe B. Un contrat et un retour en équipe première pourraient suivre alors que les pourparlers sont en cours, mais alors que l'impasse se poursuit entre Ilaix et le club, certains supporters de Barcelone lui ont envoyé des messages et des publications racistes, dévoilés par le joueur à travers une vidéo.



BeIn Sport