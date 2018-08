Barça : un nouveau record pour Lionel Messi …

🙌 Leo #Messi is crowned the player with the most titles in the history of Barça 👉3️⃣3️⃣🏆



Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne avec le FC Barcelone, dimanche soir face au FC Séville (2-1), Lionel Messi a établi un nouveau record qui le fait entrer un peu plus encore dans la légende du club catalan. L’attaquant argentin (31 ans), qui a repris le brassard de capitaine suite au départ d’Andrés Iniesta, a soulevé son 33e trophée sous les couleurs du Barça, devenant ainsi le joueur blaugrana le plus titré de l’histoire. Un palmarès hallucinant qui inclut notamment quatre Ligues des champions, neuf championnats d’Espagne et six Coupes du Roi. Et il ne serait pas étonnant que le quintuple Ballon d’Or complète sa collection cette saison…