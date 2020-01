Barcelone: ​Valverde pourrait être viré dans la journée

Le conseil d'administration du Barcelone se réunit ce lundi 13 janvier 2020. Ernesto Valverde "dans une position délicate", après la défaite de son équipe en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid, il pourrait être renvoyé dans la journée.



Et le refus de Xavi Hernandez de prendre les rênes de l’équipe des temps sombres fait que les Blaugranas se cherchent donc un entraîneur, affirme ainsi Sport ce lundi. Car Ernesto Valverde pourrait bien être remercié très rapidement. En effet, comme l’explique le journal une réunion a lieu aujourd’hui même entre le président Josep Bartomeu et le technicien espagnol.



Les dirigeants barcelonais auraient d’ailleurs une liste de noms pour prendre sa place dès cet hiver : Quique Setién l’ancien coach du Betis, l’Argentin Gabriel Milito et surtout Mauricio Pochettino. Des informations qui font aussi la Une de Mundo Deportivo qui rappelle aussi la triste nouvelle d’hier pour le club catalan, l’indisponibilité de Suarez après son opération, qui est évaluée à 4 mois. Les temps sont donc compliqués à Barcelone et L’Esportiu le résume bien avec une couverture très sombre. Le journal parle ainsi de « jours obscurs » pour les blaugrana.