Barcelone : Gerard Piqué tacle Josep Maria Bartomeu

La guerre continue entre Gerard Piqué et Josep Maria Bartomeu. Dans une diffusion en direct sur Twitch, le défenseur central du FC Barcelone s'est exprimé sur plusieurs sujets du moment autour de son club et a répondu aux questions du streamer espagnol Ibai Llanos. Le vice-capitaine blaugrana n'a pas hésité à discuter de sa relation avec le nouveau président Joan Laporta, tout en lâchant un tacle à son ancien dirigeant Bartomeu, qui a présenté sa démission en octobre dernier.



Selon lui, Josep Bartomeu a perdu la confiance d'un bon nombre de joueurs au sein de l'effectif : «J'ai plus de sentiments avec Laporta qu'avec Bartomeu. Plusieurs joueurs se sont sentis trompés par Bartomeu. Avec Joan, il y a plus de rapports. Il met de l'ordre maintenant, il y a des hiérarchies qui faisaient défaut dans le passé»