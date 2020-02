Barcelone: Messi menace de quitter son club, si Bartomeu reste le président

💥"MESSI SE VA SI SIGUE BARTOMEU".



Le plan de Messi, pour installer Xavi comme coach

Après "l'altercation" entre Eric Abidal et Lionel Messi, les tensions ne semblent pas se calmer au FC Barcelone. Pour Cause, le sextuple Ballon d'Or menace désormais de quitter son club de cœur, si Josep Bartomeu reste le président.Désormais, la Pulga veut retrouver une équipe compétitive, pour pouvoir garnir encore un peu son armoire à trophées, dans les années à venir. Cela fait plusieurs années que le ​FC Barcelone n'arrive d'ailleurs plus à dominer en Europe. Une situation qui commence à agacer sérieusement le sextuple Ballon d'Or.Pas satisfait de sa direction, Lionel Messi sera alors prêt à utiliser les grands moyens. Ce n'est pas une surprise de savoir que le capitaine des Blaugrana a un impact considérable auprès des socios. Si c'est réellement son souhait, Josep Bartomeu ne devrait donc pas rester très longtemps, en tant que président du FC Barcelone.Le joueur de 32 ans a d'ailleurs une autre idée, pour tenter de relancer son Barça, selon le site 90 min. Messi souhaiterait que Xavi prenne les rênes de l'équipe, dès la fin de la saison. Déjà courtisé au moment du départ d'Ernesto Valverde, l'ancienne star du FC Barcelone avait finalement choisi d'attendre encore un peu, pour se lancer dans ce défi. Les Blaugrana se sont finalement penchés sur le dossier de Quique Sétien.La donne pourrait bien être différente en fin de saison, si Lionel Messi décide de faire le forcing, pour convaincre son ancien coéquipier de revenir en Catalogne. Il est certain que l'entraîneur de 40 ans ne mettrait pas longtemps, pour instaurer sa philosophie de jeu. Un moyen idéal d'imaginer le Barça, de nouveau, tutoyer les sommets du football européen.Ayant tout de même choisi de conserver le directeur sportif, Josep Bartomeu comptait pouvoir voir la réconciliation des deux hommes.